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Sakarya'da sağanak

25 dakika önce

Sakarya'da kent merkezine 15 dakika içerisinde metrekareye 25 kilogramın üzerinde yağış düştü.

Sakarya'da sağanak, System.String[]
Sakarya'da kent merkezine 15 dakika içerisinde metrekareye 25 kilogramın üzerinde yağış düştü.
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) yapılan açıklamada, ekiplerin sorun yaşanan bölgelere anında müdahale ettiği belirtildi.
Yağışın ardından ekiplerin sahada olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meteoroloji'den alınan bilgiye göre şehir merkezinde 15 dakikalık kısa süre içerisinde metrekareye 25 kilogramın üzerinde yağış düşmüştür. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımız herhangi bir sorun karşısında ALO 185 Çağrı Merkezimiz üzerinden 7/24 kurumumuza ulaşabilirler."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:24 Kaynak: AA
Sakarya, Güncel
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