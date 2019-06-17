Sakarya'da sağanak
25 dakika önce
Sakarya'da kent merkezine 15 dakika içerisinde metrekareye 25 kilogramın üzerinde yağış düştü.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:24 Kaynak: AA
'da kent merkezine 15 dakika içerisinde metrekareye 25 kilogramın üzerinde yağış düştü.
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) yapılan açıklamada, ekiplerin sorun yaşanan bölgelere anında müdahale ettiği belirtildi.
Yağışın ardından ekiplerin sahada olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meteoroloji'den alınan bilgiye göre şehir merkezinde 15 dakikalık kısa süre içerisinde metrekareye 25 kilogramın üzerinde yağış düşmüştür. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımız herhangi bir sorun karşısında ALO 185 Çağrı Merkezimiz üzerinden 7/24 kurumumuza ulaşabilirler."
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