Son Dakika Haberleri: Sakarya'da sağanak etkili oldu
Son Dakika Güncel Haber

Sakarya'da sağanak etkili oldu

24 dakika önce

Sakarya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sakarya'da sağanak etkili oldu, System.String[]
Sakarya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağış sonucu bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Aniden bastıran yağış nedeniyle otobüs duraklarında mahsur kalanlar, yağışın etkisini yitirmesini bekledi.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerinin kent merkezi ve ilçeleri etkisi altına alan yoğun yağışın neden olacağı olumsuzluklara karşı hazır halde tutulduğu belirtildi.
Geyve ve Taraklı ilçelerinde ekiplerin çok sayıda mahalledeki vatandaşlara yardımcı olduğu, çiftlikteki hayvanların kurtarılmasına da destek sağladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"9 mahallede ve Geyve Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 51 farklı noktada vidanjör çekimi yapıldı. 3 noktada kepçeyle, 17 noktada kanal aracıyla müdahalede bulunuldu. Bir motopomp ile su tahliyesi yapıldı. Tüm müdahalelerde 24 personel yer alırken, 16 araç kullanıldı. Taraklı'da ise bir çiftlikte yer alan büyükbaş hayvanların önemli bir kısmı SASKİ personelinin yardımıyla telef olmaktan kurtarıldı."
Açıklamada, ekiplerin yaşanabilecek olumsuz durumlara karşın 7 gün 24 saat hazır beklediği, vatandaşların ALO 185 Çağrı Merkezi'nden SASKİ'ye ulaşabileceği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:51 Kaynak: AA
Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekipler sağanakla mücadele ederken göle dönen yol ortasında çorba keyfi yaptı Kamu bankalarının ATM'lerdeki ortaklığından vatandaş habersiz Rusya basını yazdı: Su-35S tipi savaş uçakları Kırım'a yerleştirilecek Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı: Selde araba kullanmaya çalışmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 22:15:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da sağanak etkili oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]