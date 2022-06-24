Meteoroloji Genel Müdürlüğünce aralarında Sakarya'nın da bulunduğu birçok il sağanak yağışlara karşı uyarılmıştı. Gece saatlerinde Sakarya'da etkisini göstermeye başlayan yağış gün içinde aralıklarla devam ediyor. Bu çerçevede etkisini gösteren yağışa hazırlıksız yakalanan birçok vatandaşın ıslanmamak için dükkan tentelerinin önünde beklediği görüldü. Evden tedbirli çıkan vatandaşlar ise şemsiyeleri sayesinde ıslanmaktan kurtuldu.

Kaynak: İHA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da sağanak etkili oldu: Vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı - Son Dakika

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