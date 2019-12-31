Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde etkili olan sağanak, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde etkili olan sağanak, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

İlçede dün başlayan yağmurun gece etkisini artırması sonucu bazı evler ile tarım ve hayvancılık yapılan alanları su bastı.

Karasu Darıçayırı Mahallesi'ndeki derenin taşması üzerine birçok ev ve iş yeri su altında kaldı.

Vatandaşlar, traktör ve kepçeler yardımıyla mahsur kaldıkları yerden alınarak güvenli yere taşındı. Bölgede bazı ahırların su altında kaldığı ve hayvanların vatandaşlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

Aşırı yağış nedeniyle Karasu-Sakarya kara yolunun Sinanoğlu mevkisi de ulaşıma kapandı.

"Ekipler yol güzergahında önlem aldı"

Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinanoğlu- Limandere kavşağının su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandığını belirterek, "Ulaşım Sinanoğlu eski yolundan yapılmaktadır. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karayolları trafik ekipleri, yol güzergahında önlem aldı." dedi.

Kocaali ilçesinde de bazı mahallelerde aşırı yağış sonucu taşan dereler su baskınlarına neden oldu. Su basan yerlerde Karasu ve Kocaali belediyesi ekipleri vatandaşlara yardımcı oluyor.

"Ekiplerimiz dün geceden bu yana çalışmalarına devam ediyor"

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Alandere Mahallesi başta olmak üzere birçok mahallede şiddetli yağış sonucunda 25 evde su baskını meydana geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tarım arazilerinde ciddi tahribat meydana gelmiş, ulaşımda aksamalar yaşanmıştır. Belediye ekiplerimiz dün geceden bu yana çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Valilik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından hasar tespit çalışmaları yapılmaya devam ediyor. En büyük tesellimiz, sel ve su baskını yaşanan yerlerde can kaybımızın olmamasıdır."

Sakarya, Kocaali, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çırağını tavana astığı iddia edilen iş yeri sahibinin ifadesi ortaya çıktı
Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu

Son Dakika Haberleri
21:01 Bakan Dönmez: "2020'de Libya anlaşması kapsamında ruhsatlandırma çalışmalarına başlayacağız" - Son Dakika
21:00 Erzurum şehit uzman çavuş memleketinde törenle karşılandı -2 - Son Dakika
21:00 Balıkesir marmara adası tamamen aydınlandı - Son Dakika
20:59 Pencere ve kapı fabrikasında yangın - Son Dakika
20:58 Vali Aksoy'un yılbaşı akşamı mesaisi - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika
20:35 Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 21:03:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]