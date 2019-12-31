Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde etkili olan sağanak, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

İlçede dün başlayan yağmurun gece etkisini artırması sonucu bazı evler ile tarım ve hayvancılık yapılan alanları su bastı.

Karasu Darıçayırı Mahallesi'ndeki derenin taşması üzerine birçok ev ve iş yeri su altında kaldı.

Vatandaşlar, traktör ve kepçeler yardımıyla mahsur kaldıkları yerden alınarak güvenli yere taşındı. Bölgede bazı ahırların su altında kaldığı ve hayvanların vatandaşlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

Aşırı yağış nedeniyle Karasu-Sakarya kara yolunun Sinanoğlu mevkisi de ulaşıma kapandı.

"Ekipler yol güzergahında önlem aldı"

Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinanoğlu- Limandere kavşağının su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandığını belirterek, "Ulaşım Sinanoğlu eski yolundan yapılmaktadır. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karayolları trafik ekipleri, yol güzergahında önlem aldı." dedi.

Kocaali ilçesinde de bazı mahallelerde aşırı yağış sonucu taşan dereler su baskınlarına neden oldu. Su basan yerlerde Karasu ve Kocaali belediyesi ekipleri vatandaşlara yardımcı oluyor.

"Ekiplerimiz dün geceden bu yana çalışmalarına devam ediyor"

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Alandere Mahallesi başta olmak üzere birçok mahallede şiddetli yağış sonucunda 25 evde su baskını meydana geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tarım arazilerinde ciddi tahribat meydana gelmiş, ulaşımda aksamalar yaşanmıştır. Belediye ekiplerimiz dün geceden bu yana çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Valilik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından hasar tespit çalışmaları yapılmaya devam ediyor. En büyük tesellimiz, sel ve su baskını yaşanan yerlerde can kaybımızın olmamasıdır."