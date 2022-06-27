Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

27.06.2022 17:16
Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak nedeniyle Melen Nehri'nin debisi yükseldi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak nedeniyle Melen Nehri'nin debisi yükseldi.

Sağanağın ardından yetkililer, bölgede güvenlik aracıyla vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Olası durumlara karşı 10 kişilik AFAD ekibi, koordinasyon tırı ve zodyak bot sabaha kadar tedbir amaçlı bölgede hazır bekletiliyor.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Ahmet Acar ve AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş'tan bilgi aldı.

Kaldırım, yaptığı açıklamada, ilçede şu ana kadar olumsuz durum yaşanmadığını belirterek, "Devletimiz tüm kurumlarıyla koordinasyon halinde. Olası bir durum yaşanması durumunda anında müdahale edecekler. Ayrıca AFAD gün boyunca bölgede ekiplerin yönlendirmesini yapacak." dedi.

Başkan Acar ise Devlet Su İşleri'nin yapmış olduğu temizlik ve dere genişletme çalışmalarının olası felaketi önlediğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Sakarya, Kocaali, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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