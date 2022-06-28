Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı - Son Dakika
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Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

28.06.2022 09:56
Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

Sağanağın etkisini artırması sonucu Hızar ve Yayla mahallerinde, dere debisinin yükselmesi taşkın ve su baskınlarına neden oldu.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine, Hızar ve Yayla mahallelerinde Hızar Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldiğini belirtti.

Hızar Mahallesi'nde 4-5 evde su baskını yaşandığına işaret eden Acar, "Çok şükür, can ve mal kaybı yok. Derelerden ve fındık bahçelerinden ana arterlere akan mil, kaya parçaları ve benzeri parçaların temizlik çalışmaları ekiplerimiz tarafından sürdürülüyor." diye konuştu.

Acar, dere güzergahlarında evleri bulunan vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirterek, vatandaşlara gerekli uyarıların yapıldığını sözlerini ekledi.

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Kaynak: AA

Sakarya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı - Son Dakika
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