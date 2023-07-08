Sakarya'da sağanak sonucu cadde ve bahçeler su altında kaldı - Son Dakika
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Sakarya'da sağanak sonucu cadde ve bahçeler su altında kaldı

Sakarya'da sağanak sonucu cadde ve bahçeler su altında kaldı

08.07.2023 12:22

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaşanan sağanak sonucu bazı cadde ve bahçeler ile tarım alanları su altında kaldı. Aynı zamanda Kaynarca ilçesinde bir tavuk çiftliği de su baskınına uğradı. Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve SASKİ ekipleri, olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Sakarya'nın Erenler ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve bahçeleri su bastı. Debisi yükselen bir dere ise taştı.

TARIM ALANLARI ETKİLENDİ

İlçenin Çaybaşı Yeniköy Mahallesi'nden geçen dere, sabah başlayan sağanak nedeniyle taştı. Derenin etrafındaki yollar ve bazı evlerin bahçeleri ile tarım alanları su altında kaldı. Yağmurun azalmasıyla derenin debisi düşerken, bahçe ve yollardaki suyun büyük kısmı çekildi.

TAVUK ÇİFTLİĞİNİ DE SU BASTI

Öte yandan, Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi'nde de bir tavuk çiftliğini su bastı. Büyükşehir, ilçe belediyeleri ile SASKİ ekipleri, kent genelinde olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'da sağanak sonucu cadde ve bahçeler su altında kaldı


Kaynak: AA
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Hisarcık, Erenler, Sakarya, Güncel, Son Dakika

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