Sakarya'da sağanak taşkına neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da sağanak taşkına neden oldu - Son Dakika

Sakarya'da sağanak taşkına neden oldu

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde etkili olan sağanak, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde etkili olan sağanak, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

İlçede dün başlayan yağmurun gece etkisini artırması sonucu bazı evler ile tarım ve hayvancılık yapılan alanları su bastı.

Karasu Darıçayırı Mahallesi'ndeki derenin taşması üzerine birçok ev ve iş yeri su altında kaldı.

Vatandaşlar, traktör ve kepçeler yardımıyla mahsur kaldıkları yerden alınarak güvenli yere taşındı. Bölgede bazı ahırların su altında kaldığı ve hayvanların vatandaşlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

Aşırı yağış nedeniyle Karasu-Sakarya kara yolunun Sinanoğlu mevkisi de ulaşıma kapandı.

"Ekipler yol güzergahında önlem aldı"

Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinanoğlu- Limandere kavşağının su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandığını belirterek, "Ulaşım Sinanoğlu eski yolundan yapılmaktadır. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karayolları trafik ekipleri, yol güzergahında önlem aldı." dedi.

Kocaali ilçesinde de bazı mahallelerde aşırı yağış sonucu taşan dereler su baskınlarına neden oldu. Su basan yerlerde Karasu ve Kocaali belediyesi ekipleri vatandaşlara yardımcı oluyor.

"Ekiplerimiz dün geceden bu yana çalışmalarına devam ediyor"

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Alandere Mahallesi başta olmak üzere birçok mahallede şiddetli yağış sonucunda 25 evde su baskını meydana geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tarım arazilerinde ciddi tahribat meydana gelmiş, ulaşımda aksamalar yaşanmıştır. Belediye ekiplerimiz dün geceden bu yana çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Valilik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından hasar tespit çalışmaları yapılmaya devam ediyor. En büyük tesellimiz, sel ve su baskını yaşanan yerlerde can kaybımızın olmamasıdır."

Sakarya'da sağanak taşkına neden oldu

Sakarya, Kocaali, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çırağını tavana astığı iddia edilen iş yeri sahibinin ifadesi ortaya çıktı
Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış

Son Dakika Haberleri
23:22 İstanbul valisi yerlikaya taksim'de açıklama yaptı - Son Dakika
23:22 Cezaevinden firar etti, 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı - Son Dakika
23:22 Trump ile Abdülmehdi Irak'taki son durumu görüştü - Son Dakika
23:21 Yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi - Son Dakika
23:21 Cezaevinden firar etti, 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı (2) - Son Dakika
22:45 Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış - Son Dakika
22:20 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 23:26:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da sağanak taşkına neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]