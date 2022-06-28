Hızar ve Yayla mahallelerinden geçen Hızar Deresi'nin debisinin yükselmesinin ardından yer yer taşkınlar meydana geldi, yolları ve bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sakarya'da sağanak taşkınlara neden oldu - Son Dakika

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