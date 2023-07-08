Sakarya'da Sağanak Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Su Altında Kaldı - Son Dakika
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Sakarya'da Sağanak Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Su Altında Kaldı

Sakarya'da Sağanak Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Su Altında Kaldı

08.07.2023 20:51

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış sonucu bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Kocaali ilçesinde bir kişi evinden tahliye edilerek yakınlarının yanına yerleştirildi. Karasu ilçesinde ise İstiklal Caddesi su altında kaldı ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir ev boşaltıldı.

Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, kentin kuzey bölgelerinde etkili oluyor.

Kocaali ilçesine bağlı Şerbetpınar Mahallesi Sıralı mevkisinde sağanak sebebiyle taşkınlar meydana geldi.

Menfez ve dere taşkınlarının yaşandığı bölgede bir kişi, evinden tahliye edilerek yakınlarının yanına yerleştirildi.

Alandere Mahallesi'nde köprü yapım çalışmaları devam eden derede önlem alındı.

Kocaali Belediyesinden 14 kişilik ekip, 3 kepçe, bir greyder ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Karasu ilçesinde su baskınları yaşandı

Sağanak, Karasu ilçe girişinde de ulaşımı olumsuz etkiledi.

İlçenin güney girişi olan İstiklal Caddesi su altında kaldı, bazı ev ve işletmelerle arazilerde su baskınları meydana geldi.

Sağanak sebebiyle fındık bahçelerinden taşınan toprak, taş ve kaya parçaları caddeye sürüklendi.

Belediye ekipleri, temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Sakarya'da Sağanak Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Su Altında Kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da Sağanak Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Su Altında Kaldı - Son Dakika
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