Sakarya'da Sağanak Yağış Yolları Su Bastı - Son Dakika
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Sakarya'da Sağanak Yağış Yolları Su Bastı

19.06.2023 16:25

Sakarya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle rögarlar taştı ve kent merkezindeki yollar suyla kaplandı. Belediye ekipleri, yollardaki su birikintilerinin tahliye etti. Yağmur nedeniyle kentin birçok noktasında rögarlar taştı, yollar suyla doldu. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yaptı.

Sakarya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle rögarlar taştı, kent merkezindeki yollar suyla kaplandı. Belediye ekipleri, yollardaki su birikintilerinin tahliye etti.

30 SANTİM YÜKSEKLİĞİNDE SU BİRİKİNTİSİ OLUŞTU

Kent merkezinde, öğle saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Yağış sonrası bazı yollar suyla kaplandı. Orhan Gazi Caddesi'nde rögarların taşmasıyla, yolda yaklaşık 30 santim yüksekliğinde su birikintisi oluştu. Araçlar, yolu kullanamadı. İhbar üzerine caddeye gelen belediye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Yağmur nedeniyle kentin birçok noktasında rögarlar taştı, yollar suyla doldu. Yağmur, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurun etkisini yitirmesiyle sular çekilirken, belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yaptı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sakarya'da Sağanak Yağış Yolları Su Bastı - Son Dakika
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