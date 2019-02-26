Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Sağlık Çalışanları Hakkındaki Fetö/pdy Davası

Sakarya'da Sağlık Çalışanları Hakkındaki Fetö/pdy Davası

8 dakika önce

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 6 sağlık çalışanının yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'da Sağlık Çalışanları Hakkındaki Fetö/pdy Davası, System.String[]
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 6 sağlık çalışanının yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, vareste tutulan tutuksuz sanıklar yer almazken avukatları hazır bulundu.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan avukatlar, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, İl Emniyet Müdürlüğünden istenilen dijital materyal raporunun beklenmesine karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, 1 sanığın dosyasının ayrılmasına, İl Emniyet Müdürlüğünden gelecek dijital materyal raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı eksik belgelerin tamamlanması için 26 Haziran'a ertelendi.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin de bulunduğu 9 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan onbeşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Aralarında doktor, laboratuvar teknisyeni ve teknikeri ile tıbbi sekreterin bulunduğu 9 sanığın, örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan Ufuk Sağlık Sen'e üye olduğu belirtilen iddianamede, bazı sanıkların kapatılan Bank Asya'da hesabının bulunduğu kaydediliyor.

Mahkeme heyeti daha önce 3 sanığın dosyasını ayırmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:20 Kaynak: AA

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