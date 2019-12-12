Sakarya'da sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ/PDY davasında 10 sanığın dosyası ayrıldı - Son Dakika
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Sakarya'da sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ/PDY davasında 10 sanığın dosyası ayrıldı

6 saat önce

Sakarya'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan ve aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 24 sağlık çalışanının duruşması görüldü.

Sakarya'da sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ/PDY davasında 10 sanığın dosyası ayrıldı, System.String[]

Sakarya'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan ve aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 24 sağlık çalışanının duruşması görüldü.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ile avukatları ve yakınları katıldı.

Sanıklar, bu aşamada diyecek bir şeylerinin olmadığını ve haklarında beklenecek bir delil bulunmadığını belirterek, dosyadan ayrılma talebinde bulundu.

Söz alan sanık avukatları da gelen belgelerden aleyhte olan hususları reddettiklerini kaydederek, müvekkillerinin dosyasının ayrılmasını ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Görüşünü açıklayan duruşma savcısı, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını istedi.

İl Emniyet Müdürlüğünden istenen dijital materyal raporlarının gelmesinin beklenmesine, 10 sanığın dosyasının ayrılmasına ve tanıkların dinlenilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Mart 2020'ye erteledi.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, sağlık, radyoloji ve laboratuvar teknisyeni, tıbbi sekreter, mühendis, şoför, imam, işçi ve sağlık memurunun da yer aldığı 41 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanıkların Sakarya Kamu Hastaneler Birliği kurumlarında çalışırken FETÖ/PDY ile irtibatlı olmaları nedeniyle açığa alındıkları ve KHK ile ihraç edildikleri belirtilerek, "FETÖ/PDY'ye üye oldukları"ndan bahisle haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturma açıldığı ifade ediliyor.

Sanıkların, savunmaları, ele geçirilen dijital materyal, kitap, dergiler, dernek ve sendika üyeliklerine dair yazılar, Bank Asya hesap hareketleri ve "ByLock" tutanakları incelendiğinde, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden eylemleriyle FETÖ/PDY ile organik bağlarının olduğu aktarılan iddianamede, hiyerarşiye dahil olmak suretiyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydediliyor.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda 17 sanığın dosyasını ayırmıştı.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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