Sakarya'da sağlık çalışanları moral gecesinde eğlendi - Son Dakika
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Sakarya'da sağlık çalışanları moral gecesinde eğlendi

01.06.2022 10:46
Sakarya'da sağlık çalışanları moral gecesinde eğlendi

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürlüğünce sağlık çalışanlarına yönelik moral gecesi düzenlendi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürlüğünce sağlık çalışanlarına yönelik moral gecesi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde başarılarından dolayı sağlık personellerine teşekkür belgesi verildi.

Meslekte 25'inci yılını dolduran ve emekli olan personele de teşekkür belgeleri takdim edildi.

Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Aziz Öğütlü, destek ve kalite personelinin salgın sürecinde ortaya koyduğu çalışmanın çok kıymetli olduğunu ifade etti.

İki yılın sonunda sağlık çalışanlarının böyle bir geceyi hak ettiğini vurgulayan Öğütlü, "Pandeminin gizli kahramanlarının bir araya geldiği bu geceyi organize eden ve katkıda bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis de sağlık çalışanlarının salgın sürecinde yılmadan yorulmadan mücadele ettiğini belirterek, gecenin düzenlenmesinde katkısı olan tüm paydaşlara teşekkür etti.

SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay da herkesin bu sürecin atlatılmasında olumlu katkılar sağladığını belirtti.

Artık bu hastalığın hafızalarda kalacağını aktaran Karabay, "Çabalarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün eğlenme günü, bugün geçmişi yad etme günü. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz, birlikte nice başarılı işler yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de sağlık çalışanlarının bu süreçte ortaya koyduğu mücadelenin hakkının ödenmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Bu süreçte sağlık çalışanlarının yoğun mücadele verdiğini vurgulayan Yüce, şöyle konuştu:

"Pandemi döneminde bizim kahramanlarımızın arasına bir kahraman daha girdi. Eskiden kahraman deyince aklımıza askerimiz ve polisimiz gelirdi. Pandemi sürecinde sağlık çalışanları da en alttan en üste kadar kahraman olarak gönlümüze girdi. Hizmetleriniz çok önemli ve asla küçümsenemez. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Programda sağlık çalışanları, Sakarya Müzisyenler ve Müzikseverler Derneği orkestrasının şarkılarıyla eğlendi.

Geceye, Vali Yardımcısı Muhsin Çatmadım, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, İl Sağlık Müdürlüğü ve SEAH yöneticileri ile destek ve kalite müdürlüğü bünyesinde hizmet veren hastane personeli katıldı.

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Kaynak: AA

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