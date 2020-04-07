Sakarya'da, sağlık çalışanlarına atıştırmalık ürünler - Son Dakika

SAKARYA Genç Girişimci ve İş Adamları Derneği'nce sağlık çalışanları için bisküvi, kraker ve kuru yemiş gibi ürünlerin bulunduğu koliler hazırlanarak, hastanelere teslim edildi.

Sakarya Genç Girişimci ve İş Adamları Derneği tarafından koronavirüs ile mücadelede eden sağlık çalışanları için atıştırmalık ürünlerin olduğu 500 koli hazırlandı. İçinde bisküvi, kraker ve kuru yemiş gibi ürünlerin bulunduğu koliler, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne teslim edildi. Ürünler, hastanelerde sağlık çalışanlarına ikram edilecek.

Sakarya Genç Girişimci ve İş Adamları Derneği Başkanı Zafer Bekdemir, "Herkes bu dönemde elindeki imkan dahilinde özverili sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istiyor. Bizler de yoğun tempoda çalışan sağlıkçılarımızın atıştırmalıklarını, ara öğün olarak tüketebilecekleri gıdalardan oluşan koliler hazırladık. İçerisinde atıştırmalıklardan oluşan yiyeceklerin olduğu kolileri belli aralıklarla sağlık çalışanlarımıza takdim etmeye devam edeceğiz. Onların yüreklerini ortaya koydukları mücadeleye bir nebze olsun teşekkür etmeye çalışıyoruz" dedi.