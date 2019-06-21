Son Dakika Haberleri: Sakarya'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı: 2 yaralı
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Sakarya'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı: 2 yaralı

1 saat önce

Sakarya'da hasta yakınlarının bıçaklı saldırısına uğrayan iki sağlık çalışanı yaralandı.

Sakarya'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı: 2 yaralı, System.String[]
Sakarya'da hasta yakınlarının bıçaklı saldırısına uğrayan iki sağlık çalışanı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde baş dönmesi şikayetiyle Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne başvuran bir hastaya acil müdahale sonrası vertigo tanısı kondu. Doktorun kan tetkiki ve tomografi istemesinin ardından hasta ve yakınları hastanenin radyoloji bölümüne geçti.
Burada görevlilerle tartışan hasta yakınlarından iki kişi, radyoloji teknisyenlerine saldırdı.
Saldırıya uğrayan A.G. omzundan, M.S. ise sırtından bıçakla yaralandı.
Aynı hastanede tedavi altına alınan A.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. M.S. ise hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili 2 hasta yakını gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:13 Kaynak: AA
Sabah, Sakarya, Güncel
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