Sakarya'da sağlık çalışanlarına destek sürüyor - Son Dakika

Yeni tip koranavirüs (Covid-19) ile mücadelenin ilk gününden bu yana görevlerini aralıksız sürdüren sağlık çalışanları Sakaryalıların ilgi ve desteğiyle moral buluyor.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehirde pandemi hastanesi olarak hizmet sunan Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına desteğin artarak devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda özellikle hastanenin bulunduğu bölgede ikamet eden vatandaşların sağlık çalışanlarına üzerinde "teşekkür notları"nın da bulunduğu temel yiyecek malzemelerinden oluşan paketlerinin ulaştırıldığı belirtilerek, "Şehir genelindeki birçok işletme de 'Vefakar sağlık çalışanlarımız siz bizim için oradasınız bizlerde sizler için buradayız' notlarıyla sağlık çalışanlarına desteklerini dile getiriyor." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan sağlık çalışanları da sosyal medya hesaplarından desteklere teşekkür ediyor.