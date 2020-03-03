Sakarya'da sağlık çalışanlarının yargılandığı FETÖ davasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da sağlık çalışanlarının yargılandığı FETÖ davasına devam edildi - Son Dakika

Sakarya'da sağlık çalışanlarının yargılandığı FETÖ davasına devam edildi

6 saat önce

Sakarya'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 14 sağlık çalışanının yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'da sağlık çalışanlarının yargılandığı FETÖ davasına devam edildi, System.String[]

Sakarya'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 14 sağlık çalışanının yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıklar hakkında istenen dijital materyal raporlarının mahkemeye ulaştığını bildirdi.

Bir tanığın dinlenildiği duruşmada sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Söz alan sanık avukatları da aleyhte olan hususları reddettiklerini belirtti.

Görüşünü açıklayan duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaayı hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme, 3 sanığın dosyasının ayrılmasını, müdafileri bulunmayan 4 sanık için avukat atanması için yazı yazılmasını kararlaştırarak duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, sağlık, radyoloji ve laboratuvar teknisyeni, tıbbi sekreter, mühendis, şoför, imam, işçi ve sağlık memurunun da yer aldığı 41 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanıkların Sakarya Kamu Hastaneler Birliği kurumlarında çalışırken FETÖ/PDY ile irtibatlı olmaları nedeniyle açığa alındıkları ve KHK ile ihraç edildikleri belirtilerek, "FETÖ/PDY'ye üye oldukları"ndan bahisle haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturma açıldığı ifade ediliyor.

Sanıkların, savunmaları, ele geçirilen dijital materyal, kitap, dergiler, dernek ve sendika üyeliklerine dair yazılar, Bank Asya hesap hareketleri ve "ByLock" tutanakları incelendiğinde, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden eylemleriyle FETÖ/PDY ile organik bağlarının olduğu aktarılan iddianamede, hiyerarşiye dahil olmak suretiyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydediliyor.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda 27 sanığın dosyasını ayırmıştı.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan'a desteğe giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor
Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı Son Dakika: 10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi Beşşar Esed, Suriye'de genel seçim tarihini açıkladı

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 23:38:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da sağlık çalışanlarının yargılandığı FETÖ davasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]