Sakarya'da sağlık görevlileri ambulansa düşen 10 bin lirayı polise teslim etti - Son Dakika
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Sakarya'da sağlık görevlileri ambulansa düşen 10 bin lirayı polise teslim etti

23.05.2022 18:41
Sakarya'da sağlık görevlileri ambulansa düşen 10 bin lirayı polise teslim etti

Sakarya'da hastanın üzerindeki yorganından ambulansa düşen 10 bin lirayı polise teslim eden sağlık görevlilerine teşekkür belgesi verildi.

Sakarya'da hastanın üzerindeki yorganından ambulansa düşen 10 bin lirayı polise teslim eden sağlık görevlilerine teşekkür belgesi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erenler 4 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan acil tıp teknisyenleri Tülay Var ve Nurgül Çalık ile ambulans şoförü Yasin Muti, ihbar üzerine Erenler ilçesindeki bir vakaya gitti.

Sağlık görevlileri, 88 yaşındaki vatandaşın hastaneye sevki sırasında üzerinde bulunan yorganın içinden ambulansa düşen 10 bin lirayı, hastane polisine teslim etti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, 112 ekibi ile İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzman Dr. Necip Gökhan Güner ve başhekim yardımcıları Ahmet Kurtuluş ile Ömer Faruk Kızılçay'ı makamında ağırladı.

Yapılan davranışın gayet insani ve olması gereken bir davranış olduğunu aktaran Öğütlü, "'İnsanlık ölmemiş' dedirten bu davranışların takdire şayan olduğunu belirtmek isterim. Duyarlılığınızdan ötürü hepinizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğütlü, örnek davranışta bulunan ekibe teşekkür belgesi verdi.

Sakarya'da sağlık görevlileri ambulansa düşen 10 bin lirayı polise teslim etti
Sakarya'da sağlık görevlileri ambulansa düşen 10 bin lirayı polise teslim etti

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Kaynak: AA

Ambulans, Sakarya, Erenler, 112, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da sağlık görevlileri ambulansa düşen 10 bin lirayı polise teslim etti - Son Dakika


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