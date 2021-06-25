Sakarya'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda il birincilerine ödülleri verildi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Yeşilay Cemiyeti arasındaki protokol kapsamında bu yıl 11'incisi düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının Sakarya birincilerine ödülleri düzenlenen törenle verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarışmada edebi eser dalında ilkokullar arasında birinciliği Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencisi Melike Oruç, ortaokullar arasında Sabihahanım Ortaokulu öğrencisi Yağmur Sıla Dedeoğlu, liseler arasında Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Selime Nur Say kazandı.

Görsel eser dalında ilkokullarda 17 Ağustos İlkokulu öğrencisi Zeynep Yağmur Çiftçi, ortaokullarda Ferizli Ortaokulu öğrencisi Ayça Baytar, liselerde Hendek Atike Hanım Anadolu Lisesi öğrencisi Gizem Süer birinci seçildi.

Öğrencilere ödülleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Naci Doyuk ve Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Arzu Çakır tarafından takdim edildi.