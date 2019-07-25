Sakarya'da sağlıklı nesiller için eğitim çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Sağlık Müdürlüğünce "Sağlıklı Yaşam İçin Alışkanlık Geliştirme" eğitimi düzenlendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Sağlık Müdürlüğünce "Sağlıklı Yaşam İçin Alışkanlık Geliştirme" eğitimi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hendek Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Hendek İlçe Sağlık Müdürü Burcu Başaran Güngör, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Hendek Müftülüğü personeli, Kur'an Kursu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Eğitimlerde, sağlığın önemi, hijyen, el yıkama, beslenme ve riskli durumlarda yapılabilecek müdahaleler hakkında sunum gerçekleştirildi.

Özellikle genel hijyen ve temizlik alışkanlıklarının kazanılmasında erken yaşlarda eğitime başlanmasına vurgu yapılarak, bedensel temizlik yanında çevre temizliğinin öneminden bahsedildi.

Sağlıklı beslenme ve diyabetle ilgili bilgilerin paylaşıldığı eğitimler, interaktif oyunlarla öğrencilere pekiştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, Hendek Selimiye Camii bünyesindeki Kur'an Kursu öğrencilerine de aynı konularda eğitim verdi.

Hendek İlçe Sağlık Müdürü Güngör, paydaş kurumlarla gerçekleşen ortak çalışmalarla daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, toplumun sağlık alışkanlıklarına katkı sağlamak için eğitim çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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