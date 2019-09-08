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Sakarya'da sahilde iskelet bulundu

1 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinin Karadeniz sahilinde iskelet bulundu.

Sakarya'da sahilde iskelet bulundu, System.String[]

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinin Karadeniz sahilinde iskelet bulundu.


Olay, sabah saatlerinde Kaynarca'nın Karaboğaz sahilinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ava giden avcılar sahilde iskelet ve şort görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak incelemelere başladı. - SAKARYA

Karadeniz, Kaynarca, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:43 Kaynak: İHA
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