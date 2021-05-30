Sakarya'da sahiller yaz sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, kuzey sahillerinde vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı alanların yeniden düzenlendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının sahillerde yaz hazırlıklarına başladığı belirtildi.

Kuzey sahillerinde vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanların yeniden düzenlendiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"32 Evler ve Sahil Park plajlarında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında duş alanları ile kabinler onarılarak daha modern hale getiriliyor. Vatandaşların tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlar, temiz ve çevreci anlayışla gerekli donanımlarla hizmete sunulacak."