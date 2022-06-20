Sakarya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı

20.06.2022 15:40
Sakarya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Yenimahalle'de Nusret Çolak, sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Durumu fark eden mahalle sakinleri Çolak'a saldıran köpekleri kovaladı.

Saldırı sonrası el ve ayaklarından yaralanan Çolak, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çolak, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

YORUMLAR
500
Sakarya'dan 26 firma 'İlk 1000 İhracatçı' sıralamasına girdi Sakarya'dan 26 firma 'İlk 1000 İhracatçı' sıralamasına girdi Son dakika haber | Sakarya'da 2 ilçede 3 adrese uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Son dakika haber | Sakarya'da 2 ilçede 3 adrese uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
15:21 Pınar Gültekin'in katil zanlısı haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı
15:20 Düğünde yaşanan takı kavgası kanlı bitti: Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın
15:10 İbrahim Tatlıses, Babalar Günü'nde isyan etti: Ben vurulduğumda oğlum Ahmet gidip şirket kasamı boşalttı, onlar bana büyü yaptılar!
14:57 Yunan basınında şok iddia: Miçotakis, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin aleyhine lobi çalışması yapacak
14:54 Eski Real Madridli yıldız Cicinho'dan şaşırtan itiraf: Madrid idmanlarına sarhoş giderdim
14:31 Bursa'da felaket! Beton mikserinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti
14:23 Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Kadın, evlendikten 10 ay sonra eşinin dolandırıcı hem de kadın olduğunu öğrendi
14:03 Asgari ücret temmuzda ne kadar zamlanacak? İşte gündeme gelen rakam
14:01 Benzerlikleri inanılmaz! Zehra Güneş'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 15:46:16. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement