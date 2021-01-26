Sakarya'da sahte dolar bozdurduğu gerekçesiyle yakalanan Suriye uyruklu kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, piyasada sahte dolar bozdurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu kişi serbest kaldı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki gün önce gözaltına alınan Suriye uyruklu A.Z'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlaması nedeniyle döviz bürolarının kapalı olduğunu, acilen dolar bozdurması gerektiğini öne süren A.Z, ilçedeki mağaza, market ve akaryakıt istasyonunda bin 700 dolar bozdurmuş, paraların sahte olduğu işletme sahiplerince fark edilince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi gözaltına almıştı.
Zanlının üst aramasında, sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlardan oluşan 2 bin dolar ele geçirilmişti.
Kaynak: AA
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