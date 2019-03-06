Sakarya'da Sahte İçki Operasyonu
2 saat önce
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, içkilere el konuldu.
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, içkilere el konuldu.
Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretilerek satışı yapıldığı ihbarı üzerine Yalı Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Mahkeme kararı ile A.T., Ü.Y.E. ve S.H.'ye ait ev, iş yeri ve araçlarda arama yapıldı. Operasyonda 59 litre rakı, 58 litre viski, 94 litre votka, 2 litre likör, 17 litre etil alkol, 1 litre tekila, 4 gram esrar, 32 adet marka amblemi, 15 adet kapak denetim pulu ile içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevkedilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- Sakarya
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:03 Kaynak: DHA
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