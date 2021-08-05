Sakarya'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, istihbarat çalışmasının ardından sahte içki ticareti yaptığı iddiasıyla İ.N. ve M.S'nin ikametine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 85 litre etil alkol ile anason maddesinin yanı sıra satışa hazır 49 şişe sahte içki ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen malzemelere el konulurken yakalanan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA
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