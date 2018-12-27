Sakarya'da Sahte Para Operasyonu
1 saat önce
Sakarya'da düzenlenen operasyonda, 1 milyon 819 bin 200 liralık sahte para ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
Sakarya
'da düzenlenen operasyonda, 1 milyon 819 bin 200 liralık sahte para ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kentte piyasaya sahte para sürüleceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında şehirler arası yolcu otobüsüyle kente geldiği tespit edilen E.U'nun (37) üzerinde arama yapıldı.
Aramada, piyasaya sürülmeye hazır 20, 50, 100 ve 200 liralık tabaka banknotlar halinde bir milyon 819 bin 200 lira tutarında sahte para ve para basımında kullanılan çok miktarda hologram ile selogramlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:39 Kaynak: AA
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