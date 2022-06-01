Sakarya'da sahte parayla yakalanan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Sakarya'da sahte parayla yakalanan zanlı gözaltına alındı

01.06.2022 09:35
Sakarya'da sahte parayla yakalanan zanlı gözaltına alındı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sahte banknotlardan oluşan 47 bin 500 lirayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sahte banknotlardan oluşan 47 bin 500 lirayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, elinde yüklü miktarda sahte para olduğunu tespit ettikleri B.A'yı takibe aldı.

Ekipler, Gökgöz Mahallesi'ndeki dinlenme tesisine aracıyla gelen şüpheliyi yakaladı. Araçta yapılan aramada, sahte banknotlardan oluşan 47 bin 500 lira ele geçirildi.

"Parada sahtecilik" suçundan hakkında işlem başlatılan B.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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47 bin lira sahte parayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı 47 bin lira sahte parayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Pamukova, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da sahte parayla yakalanan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da sahte parayla yakalanan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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