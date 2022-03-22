Sakarya'da "Sakarya Bir Başka Kültür ve Şiir Gecesi" düzenlendi - Son Dakika
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Sakarya'da "Sakarya Bir Başka Kültür ve Şiir Gecesi" düzenlendi

22.03.2022 15:48
Sakarya'da "Sakarya Bir Başka Kültür ve Şiir Gecesi" düzenlendi

Sakarya'da "Sakarya Bir Başka Kültür ve Şiir Gecesi" düzenlendi.

Sakarya'da "Sakarya Bir Başka Kültür ve Şiir Gecesi" düzenlendi.

Belediye tarafından Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) düzenlenen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Afganistan'ın İstanbul Başkonsolosu Zabiullah Hussein Khil, Sakarya Kent Konseyi Başkanı Sinan Çileli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Yüce, BELPAŞ iştirakiyle kampüs girişinde kaliteli ürünlerin yer alacağı, güvenle ziyaret edilebilen ve kar payı gözetmeksizin sadece öğrencilerin ihtiyacını karşılayacakları yeni bir restoranı hizmete alacaklarını söyledi.

Yüce, şehir dışından ve yurt dışından gelen öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak adına her türlü imkanı sunduklarını dile getirerek, "Hizmete açılan Millet Bahçesi'ndeki Millet Kıraathanesi'ndeki kafe ve restoran hizmetlerimizin yanı sıra kütüphanemizde ders çalışmak isteyenleri konuk ediyoruz. Belirli saatlerde yaptığımız çay, kahve ve kek ikramında sizlerin gayretine ortak olmaya çalışıyoruz. Faik Baysal Kütüphanesi'nde eğitime destek veriyoruz. Uçak Kıraathanesi'nde kitap okuyor, ders çalışıyor, yemek yiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Sakarya'nın öğrenciler için doğal bir cennet, büyük bir fırsat olduğuna işaret eden Yüce, kentte Toyota, Otokar, Tırsan, Başak Traktör ve TürkTraktör gibi firmaların bulunduğunu kaydetti.

Programda, farklı ülkelerden öğrenciler kendi dillerinde ve Türkçe şiirler okudu. Çanakkale ve zafer şiirlerinin okunduğu programda Yüce, Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya" şiirini seslendirdi.

Halk oyunları ve gösterilerin yapıldığı programda Yüce, öğrencilerin sorularını cevapladı.

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Ekrem Yüce, Afganistan, Sakarya, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da 'Sakarya Bir Başka Kültür ve Şiir Gecesi' düzenlendi - Son Dakika


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