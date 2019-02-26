Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Sanayi Sitesinde Gaz Kaçağı; 3 Kişi Hastanelik Oldu

Sakarya'da Sanayi Sitesinde Gaz Kaçağı; 3 Kişi Hastanelik Oldu

15 dakika önce

SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki sanayi sitesine, kamyonet kasasında hurda olarak getirilen tüpün vanası, araçtan indirilmek istenirken, kırıldı.

Sakarya'da Sanayi Sitesinde Gaz Kaçağı; 3 Kişi Hastanelik Oldu, System.String[]
SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki sanayi sitesine, kamyonet kasasında hurda olarak getirilen tüpün vanası, araçtan indirilmek istenirken, kırıldı. Tüpten sızan klor ile hidrojen sülfür karışımı gazdan etkilenen 3 kişi, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. 

Olay, öğle saatlerinde, Arifiye'ye bağlı Hanlıköy Mahallesi'ndeki Artvin Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Özkan Fidangül, kamyonetine yüklediği hurdaları satmak için sanayi sitesinde dükkanı olan hurdacıya getirdi. Kamyonet kasasında bulunan tüpün vanası, araçtan indirilmek istenirken, kırıldı. Bu sırada tüpten klor ile hidrojen sülfür karışımı gaz sızdı. Dükkanda çalışan 3 kişi, gazı soluması nedeniyle bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine, sanayi sitesine sağlık ve AFAD ekipleri geldi. Gazdan etkilendiği belirlenen 3 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla  Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri de polisin güvenlik önlemi eşliğinde, olay yerinde inceleme yaptı. 

Sanayi sitesinde vanası kırılan tüpün,  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince teslim alınacağı öğrenildi. - Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:46 Kaynak: DHA

Sakarya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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