Sakarya'da Sanayi Tüpünden Gaz Sızıntısı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, vanası kırılan sanayi tüpünden sızan gazdan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, vanası kırılan sanayi tüpünden sızan gazdan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Artvin Sanayi Sitesi'nde hurda depolarına malzeme getiren Özkan Fidangül, aracında bulunan sanayi tüpünü hurdacılara satmak istedi.



Araçtan indirilirken vanası kırılan tüpten sızan gazdan etkilenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.



Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekipleri, gazın hidrazin hidrat (klor ve hidrojen sülfür karışımı) olduğunu tespit etti.



Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay yerinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri de incelemede bulundu.

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