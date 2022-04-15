Sakarya'da "Sanayide Kadın Eli" projesi başlatıldı - Son Dakika
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Sakarya'da "Sanayide Kadın Eli" projesi başlatıldı

15.04.2022 19:36
Sakarya'da "Sanayide Kadın Eli" projesi başlatıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulunun sanayide kadın istihdamını artırmaya yönelik "Sanayide Kadın Eli" projesi Sakarya'da tanıtıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulunun sanayide kadın istihdamını artırmaya yönelik "Sanayide Kadın Eli" projesi Sakarya'da tanıtıldı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zehra Dirim ev sahipliğindeki toplantıyla projenin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, programda, 81 ilden temsilcilerle bu konuyu görüştüklerini belirterek, "Girişimci kadınlarımızın yanında kadın istihdamını sektörlerde etkin hale getirmenin önemli bir görev olduğu bilincindeyiz. Her ilden de olumlu dönüşler aldık." ifadesini kullandı.

Projenin uygulamaya başlandığı illerde ciddi kadın istihdamlarının oluşmaya başladığını aktaran Özen, Kütahya ve Düzce gibi illerde 2 binin üzerinde kadın istihdamı sağlandığını, Sakarya'nın da bu anlamda potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Altuğ da ülkede en çok üreten, ihracat yapan, katma değer sağlayan, Ar-Ge yatırımlarında önde gelen illerden birinin Sakarya olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Üretim bizler için gelişmedeki temel paroladır ancak nitelikli istihdam her zaman ihtiyaçtır. Büyük potansiyel barındıran ancak evlerinden çıkıp iş dünyasına adım atma cesareti veya fırsatı bulamayan kadınlara yönelik oldukça önemli bir proje. Kurmaya hazırlandığımız model fabrika projesi ile de kadın-erkek istihdamı için eğitimler vererek el becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Kalkınmak adına fazladan 1 yeni istihdam sağlamak bile bizler için çok değerlidir."

Toplantıda, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük ile proje ortağı TEZMAKSAN Akademi temsilcisi Yalçın Paslı projenin tanıtımını gerçekleştirdiler.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da 'Sanayide Kadın Eli' projesi başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da "Sanayide Kadın Eli" projesi başlatıldı - Son Dakika
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