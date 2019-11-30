Son Dakika Haberleri: Sakarya'da sandalları alabora olan 2 genç kayboldu (2)
Son Dakika Güncel Sakarya'da sandalları alabora olan 2 genç kayboldu (2) - Son Dakika

Sakarya'da sandalları alabora olan 2 genç kayboldu (2)

6 saat önce

GÖLDE KAYBOLAN GENCİN CESEDİ BULUNDUSakarya'nın Ferizli ilçesinde, sandalın alabora olması sonucu Ahmetcan Duman ve Hasan Yıldırım kayboldu.

Sakarya'da sandalları alabora olan 2 genç kayboldu (2), System.String[]

GÖLDE KAYBOLAN GENCİN CESEDİ BULUNDU

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, sandalın alabora olması sonucu Ahmetcan Duman ve Hasan Yıldırım kayboldu. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Ahmetcan Duman'ın cesedi bulundu. Hasan Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ediyor.


Hasan Yıldırım, Ferizli, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:00 Kaynak: DHA
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