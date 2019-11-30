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Sakarya'da sandalları alabora olan 2 genç kayboldu (2)
6 saat önce
GÖLDE KAYBOLAN GENCİN CESEDİ BULUNDUSakarya'nın Ferizli ilçesinde, sandalın alabora olması sonucu Ahmetcan Duman ve Hasan Yıldırım kayboldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:18 Kaynak: DHA
GÖLDE KAYBOLAN GENCİN CESEDİ BULUNDU
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, sandalın alabora olması sonucu Ahmetcan Duman ve Hasan Yıldırım kayboldu. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Ahmetcan Duman'ın cesedi bulundu. Hasan Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ediyor.
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