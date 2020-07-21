Sakarya'da şantaj iddiasına 1 tutuklama - Son Dakika

Sakarya'da bazı kişilerin uygunsuz fotoğraflarının çekilerek şantaj yapıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 8 zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin, sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkeklerin uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 3'ü kadın 8 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 7'si adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin şantaj yaptıkları kişilerden aldıkları yüksek miktardaki parayla kendilerine lüks otomobil aldığını tespit eden polis ekipleri, araca el koydu.