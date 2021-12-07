Şarampole devrilen otomobil tel örgü sayesinde tesise düşmekten kurtuldu - Son Dakika

Araçta sıkışan sürücü, daha sonra ekiplerce kurtarıldı. Sedyeye alınan yaralı, ip yardımıyla yukarı çıkarılarak ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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