Sakarya'da şaşırtan olay... Kargalar banyo camından içeri girip duşakabini ağaç dallarıyla doldurdu - Son Dakika
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Sakarya'da şaşırtan olay... Kargalar banyo camından içeri girip duşakabini ağaç dallarıyla doldurdu

16.05.2022 20:16

Sakarya'da şaşırtan olay... Kargalar banyo camından içeri girip duşakabini ağaç dallarıyla doldurdu Sakarya'nın Karasu ilçesinde oğlunun iş için şehir dışına çıktığı ve 2 yıldır boş durumda bulunan eve giren anne gördüğü manzara karşısında şok oldu.

Sakarya'da şaşırtan olay... Kargalar banyo camından içeri girip duşakabini ağaç dallarıyla doldurdu

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde oğlunun iş için şehir dışına çıktığı ve 2 yıldır boş durumda bulunan eve giren anne gördüğü manzara karşısında şok oldu. Üç katlı evin en üst katında bulunan banyo camından içeri giren kargalar, evin banyo kısmını çöp ve dallarla doldurdu.

Şaşkınlık oluşturan olay, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle üzerinde bulunan üç katlı evde oturan Ramazan Aydın ve ailesi, iş nedeniyle iki yıl önce şehir dışına çıktı. İki yıldır boş duran evin banyo camından giren kargalar, evin banyosunda bulunan duşakabini ağzına kadar çöp ve dallarla doldurdu. Evden gelen karga sesleri sonrasında Ramazan Aydın'ın annesi Tükeziban Aydın harekete geçti. Şehir dışındaki oğlunun evin anahtarını kendisine göndermesi neticesinde eve giren anne, banyodaki manzara karşısında şok oldu.

"Hayatımda böyle bir şey görmedim"

Yaşadığı şaşkınlığı anlatan anne Aydın, "Oğlum iki yıl önce iş için şehir dışına çıktı ve evi iki yıldır boş durumda. Banyonun havalandırma camından kargaların girip çıktığını gördüm. Üst kattan da karga sesleri geliyordu. Anahtarı istedim, kargoyla gönderdi. Eve girdiğimde, kargaların banyonun camındaki tülü yırtarak girmiş olduğunu ve duşakabini ağzına kadar dal parçaları ve çöple doldurduğunu gördüm. Şimdi kara kara düşünüyorum, bu kadar dalı, çöpü nasıl boşaltacağım diye. Hayatımda böyle bir şey görmedim" ifadelerine yer verdi.

Sakarya'da şaşırtan olay... Kargalar banyo camından içeri girip duşakabini ağaç dallarıyla doldurdu
Sakarya'da şaşırtan olay... Kargalar banyo camından içeri girip duşakabini ağaç dallarıyla doldurdu
Sakarya'da şaşırtan olay... Kargalar banyo camından içeri girip duşakabini ağaç dallarıyla doldurdu
Sakarya'da şaşırtan olay... Kargalar banyo camından içeri girip duşakabini ağaç dallarıyla doldurdu

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Ramazan Aydın, Sakarya, Karga, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakarya'da şaşırtan olay... Kargalar banyo camından içeri girip duşakabini ağaç dallarıyla doldurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da şaşırtan olay... Kargalar banyo camından içeri girip duşakabini ağaç dallarıyla doldurdu - Son Dakika
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