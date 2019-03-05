Sakarya'da Seçim Güvenliği Toplantısı
1 saat önce
Sakarya'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
Sakarya
'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
Vali Ahmet Hamdi Nayir
başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy
, İl Emniyet Müdürü Fatih
Kaya, İl Jandarma
Komutanı Albay Cengiz Yiğit ile seçime katılacak siyasi partilerin temsilcileri yer aldı.
Vali Nayir, demokrasinin bir gereği olan seçimlerin Sakarya'da huzur ve güven içerisinde geçmesi için tüm siyasi partilerin üzerilerine düşen görevi yerine getireceklerine inandığını belirterek, çevre kirliliğine yol açmayan seçim materyalinin kullanılması, yüksek sesle rahatsızlık ve konvoylarla oluşabilecek sıkıntılara sebebiyet verilmemesi, seçim sonrasında kazananların ölçülü sevinmesi ve silah atılmaması gibi konulara değindi.
Toplantı, seçimlere yönelik tedbirler ile çalışmalara ilişkin karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:59 Kaynak: AA
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