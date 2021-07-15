Sakarya'da şehit yakınları ve gazilere yemek verildi - Son Dakika

Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler için yemek programı düzenlendi.

Serdivan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından yapılan duayla devam eden programda konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, 15 Temmuz gecesinde büyük fedakarlık örneği gösteren şehitlerin ve gazilerin aileleriyle bir arada bulunmaktan onur duyduklarını belirtti.

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan, gazilere sağlıklı ömür dileyen Kaldırım, 15 Temmuz'un, asil millet adına asla unutulmayacak bir kahramanlık destanı olduğunu kaydetti.

Programa katılan konuklarla tek tek görüşen Vali Kaldırım, devletin her zaman kendilerinin yanında olduğunu ifade etti.

Yemekte, Garnizon Komutanı ve 7. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Atakan Ak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir ve kurum müdürleriyle davetliler yer aldı.