Sakarya'da şehitler için yürüdüler - Son Dakika
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Sakarya'da şehitler için yürüdüler

6 saat önce

Sakarya'da şehitler için yürüdülerSAKARYA'da, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen saldırıda şehit olan askerleri anlak için yürüyüş düzenlendi.

Sakarya'da şehitler için yürüdüler

SAKARYA'da, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen saldırıda şehit olan askerleri anlak için yürüyüş düzenlendi. Vatandaşlar, şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları'nca İdlib şehitleri için organize edilen yürüyüşe sivil toplum kuruluşları ve sendikaların yanı sıra halk katıldı. Çark Caddesi'nden başlayan yürüyüşte vatandaşlar, yaklaşık 110 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıdı. Demokrasi Meydanı'nda hazırlanan alanda Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklama yapan Hak- İş Sendikası Sakarya Başkanı Mesut Gökdemir, "Sakarya, devleti ve ordusuyla omuz omuza. Son dönemlerde gelen üzücü şehit haberleri milletimizi derin biz üzüntüye sevk etmiştir. Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu günlerde bizler devletimizle omuz omuzayız" dedi.

Memur- Sen İl Başkanı Murat Mengen ise, "Kendi ülkelerine gelebilecek göçmenler sebebiyle savaşın ilk gününden itibaren 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye, şu anda bir yandan mazluma kol kanat gererken diğer yandan zalime karşı mücadelesini sürdürmektedir" diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Güvenli bir bölge oluşana kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Tüm İslam alemi ve cennet ülkemiz için canını ortaya koyup destanlar yazan şehitlerimiz için Şehitler Tepesi boş kalmayacaktır" dedi.

Dualar edilmesinin ardından İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sakarya'da şehitler için yürüdüler

Sakarya, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:49 Kaynak: DHA
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