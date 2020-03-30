Sakarya'da şehre giren araçlarda bulunanların ateşleri ölçüldü - Son Dakika

Sakarya'da şehre giren araçlarda bulunanların ateşleri ölçüldü

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin girişlerinde araçları tek tek durdurarak vatandaşların ateşlerini ölçtü, sürücü ve yolculara gerekmedikçe evden çıkmamaları konusunda uyardı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında araçları durdurarak araçlarda bulunanların ateşlerini ölçtü. Polisler, otobüslerde yüzde 50 kapasiteyle yolcu taşınması konusunda sürücülere uyarıda bulunarak, yolculara da gerekmedikçe evden çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.

Otobüste yolculuk eden İbrahim Yılmaz, "Devletimizden, polisimizden, hekimlerimizden Allah razı olsun. Bizim için çalışıyorlar. Burada ateşimizi ölçüyorlar" dedi.