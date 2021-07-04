SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde dün etkili olan sel nedeniyle çok sayıda ev ve işyeri çamurla kaplandı. Bölgeye gelen ekipler ve ilçe sakinleri evlerine dolan çamur ve suyu tahliye ediyor. Sakarya'nın Kocaali ilçesinde dün yoğun şekilde sağanak yağış etkili oldu. Yağmur nedeniyle Demiraçma ve Alandere mahallerinde sel meydana geldi. Yolların göle döndüğü mahallede, evlerinin bahçelerini ve zemin katlarını su bastı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD tarafından yapılan açıklamada, AFAD, Sakarya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ve arama kurtarma ekipleri tarafından 66 vatandaşın ve çok sayıda büyükbaş hayvanın mahsur kaldığı yerden kurtarıldığını açıkladı. FELAKETİN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI Dün meydana gelen sel felaketinin boyutu bugün ortaya çıktı. Selden en çok etkilenen Demiraçma ve Alandere mahallelerinde evlerin zemin katları çamurla kaplandı. Özellikle elektronik cihazlar olmak üzere çok sayıda ev eşyası da selde zarar gördü. Ayrıca mahallede bulunan caminin zemini de çamura bulandı. Bölgede AFAD tarafından hasar tespit çalışması başlatılırken, evlere dolan çamurun tahliyesi için de çalışmalar sürüyor. İNEKLER ÇATIYA ÇIKIP SELDEN KURTULDU Evi çamurla kaplanan ve ahırındaki büyükbaş hayvanları da boğulmak üzereyken evin çatısına çıkarak kurtulan Ramazan Kuş, "Aniden geldi. Ufaktan ufaktan yağdı. Sonradan aniden geldi. Bu hayvanlar kurbanlık olduğu için ahırda duruyordu. Bir baktım ahır dolmuş hayvan boğuluyor. Ondan sonra zincirinden saldım. Biz buraya kaçınca takip etti. "Oğlum biz buradayız gel" dedik. Onlar da peşimizden çatıya geldi. Ondan sonra mecbur çatıya çıkınca o da peşimizden çıktı. Başka çaresi yoktu. Yoksa götürüyordu sel." dedi.

'50-60 TANE EVİ SU BASTI? Demiraçma Köyü Muhtarı İlyas Yılmaz ise, "Oldukça zararımız var. Tavuk çiftliklerinde boğulan hayvanlarımız var. En az 50-60 tane eve su bastı. Allah razı olsun devletimizden hizmetleri veriyor. En kısa zamanda buranın temizleneceğine inanıyorum." diye konuştu. Evi sel nedeniyle çamurla kaplanan Kazım Koç ise, "Aralıklarla 1 saat sürdü. Yağmur bu vaziyete getirdi. Zararım var. Ben evdeydim. Üst kata çıktım mecburen. Alt kat suyla kaplandı. Suyla mücadele etmeye çalıştım. Baktım baş edemeyince üst kata çıktı. Dolaplarımı alamadım." dedi.