Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Selçuklu Medreseleri Paneli

Sakarya'da Selçuklu Medreseleri Paneli

7 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen panelde Selçuklu ilim ve fikir dünyasında medreselerin önemi konuşuldu.

Sakarya'da Selçuklu Medreseleri Paneli, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen panelde Selçuklu ilim ve fikir dünyasında medreselerin önemi konuşuldu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlendiği aktarılan panele Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu, Prof. Dr. Haşim Şahin ve Doç. Dr. Ahmet Ocak'ın konuşmacı olarak katıldığı belirtildi.

Dönemi içerisinde medreselerin, Tuğrul Bey'den Sultan Alparslan'a, ilim ve fikir dünyası adına önemini anlatan profesör Şahin, kazanılan savaşların Selçuklu beylerine bir fikir savaşı da gerektiğini gösterdiğini ve bu medreselerle düşünce alanında önemli ölçüde çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Selçuklu beylerinden Tuğrul Bey'in farklı bir şahsiyet olduğunu ifade eden profesör Piyadeoğlu, "Okuma yazma bilmeyen ve at üstünde hayat geçirmiş Tuğrul Bey'in medrese inşa etmesi size mantıklı gelmeyebilir. Ancak devlet öyle dönüşüyor ki, Tuğrul Bey yerleşik hayatın önemli bir parçası olarak medrese inşa ettiriyor" ifadelerini kullandı.

Türklerin, 1055'ten Osmanlı Devleti'nin son zamanına kadar İslamiyetin öncülüğünü yaptığını söyleyen Ocak ise İslam dünyasının önemli şahsiyetlerinin müderris olarak atandığı Nizamiye Medreselerinin kurulduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:46 Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Tuğrul Bey, Selçuklu, Güncel
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