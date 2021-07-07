Selde kaybolan 78 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor (2) - Son Dakika

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sele kapılarak kaybolan kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Dedeler Mahallesi'nde sabah etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Dedeler Deresi taştı.

Evinin önünde taşkın nedeniyle yıkılan elektrik direğiyle uğraşan Sami Özkul (78), bu sırada sele kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

Bu arada, 7 köye ulaşımın sağlandığı Beldibi Mahallesi'ndeki köprü, selde ayaklarının zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

"Kayıp vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor"

Bölgede incelemelerde bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, gazetecilere, 3 Temmuz'da Kocaali ilçesinde başlayan yağışların iki mahalleyi olumsuz etkilediğini, bölgedeki çalışmaların hala devam ettiğini söyledi.

Bugün de geceden itibaren Akyazı ve Hendek bölgesinin yoğun yağış aldığını ifade eden Kaldırım, "Yağışlar devam ediyor. 78 yaşındaki Sami Özkul adlı vatandaşımızın kayıp ihbarı geldi. Muhtemelen sele kapıldığını değerlendiriyoruz. Onu arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Henüz izine rastlanmadı. Onun dışında herhangi bir yaralımız, can kaybımız çok şükür yok. Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Kaldırım, tüm ekiplerin sahada mücadele verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz tabii meteoroloji uyarı yaptığı için bütün ekipleri ilçelerimize konuşlandırmıştık. Öncelik mahsur kalan vatandaşımız varsa onların tahliye edilmesi. Cumartesiden beri 100'ü aşkın vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Şu ana kadar arkadaşlarımızın yapmış olduğu tespitlerde 186 evin az hasarlı olduğu, eşyaların, zararların oluştuğu noktasında hem evlerde hem de iş yerlerinde hasar oluştuğu noktasında tespitler yapıldı. Bazı bölgelerde sel ve yağışlar devam ettiği için bu tespitler devam edecek. İnşallah zararlar da belediyelerimiz, bizler ve devletimiz eliyle giderilmiş olacak. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bütün ekiplerimiz sahada, yoğun, güzel çalışma yapıyorlar. İnşallah daha beteriyle karşılaşmayız. Tesellimiz, can kaybı olmaması."

Herhangi bir mahsur kalma durumu olmadığını vurgulayan Vali Kaldırım, vatandaşları bu gece yarısına kadar devam etmesi beklenen yağışlara karşı uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da ekiplerin taşkının yaşandığı yerleşim alanlarında çalışma yürüttüğü belirtildi.

Yaşam alanı dışında, çamur ve taşla dolan derelerde ıslah çalışması yapan ekiplerin, sel sebebiyle tahrip olan yolları onardığı, itfaiye ekiplerinin de sel mağduru vatandaşların evlerinde ve hayvan bakım alanlarında tahliye çalışması yürüttüğü kaydedildi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan da şiddetli bir yağışla karşı karşıya bulunduklarını, Altındere ve Dokurcun bölgesinde hasar olduğunu bildirdi.

Evinin yanındaki direği sağlamlaştırmaya çalıştığı sırada sele kapılan Sami Özkul'u arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Soykan, yine Dokurcun bölgesinde bahçede taşkından dolayı mahsur kalan 100 yaşındaki kadını, kepçelerle giderek aldıklarını anlattı.

"Bulamadık, şu anda arıyorlar"

Selde kaybolan Sami Özkul'un oğlu Selami Özkul, gazetecilere, babasının elektrik direğiyle uğraşırken boşluğa düşerek suda kaybolduğunu söyledi.

Sabah 7.30 sıralarında iş yerinde çalışırken haberi alınca hemen eve döndüğünü ifade eden Özkul, "Bulamadık, şu anda arıyorlar. Evde annem varmış, 'Yukarıdaki eve gidelim.' demiş, gitmemiş. Burada uğraşırken bir vatandaş görmüş, arabasını park edip geldiğinde babamı görememiş, eve gitti zannetmiş. Sele kapılmış." dedi.

Özkul, AFAD ekiplerinin, Dedeler Deresi'nden Mudurnu Çayı boyunca arama çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.