Selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen selin ardından bölgede başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Mudurnu Deresi'nin taşması ile selin toprak ve taşları taşıması sonucu evlerin hasar gördüğü, yolların kısmen kapandığı ve tarım arazilerinin su altında kaldığı Dedeler, Gökçeler, Azizağa, Beldibi, Taşyatak ve Taşburun mahallelerinde çalışmalar devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir ve Akyazı belediyeleri ekipleri, mahalleler arasında kapanan yolları ulaşıma açtı.

Evleri selin taşıdığı toprak ve taş parçalarıyla dolan bazı vatandaşlar da normale dönmeye çalışıyor.

"Kapalı köy yolu kalmadı"

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AA muhabirine, aşırı yağışların ardından gerçekleştirilen çalışmalara yerinde katıldıklarını belirtti.

Dokurcun beldesinde mahsur kalan 100 yaşındaki kadını kepçeyle kurtardıklarını anlatan Soykan, bölgesel yağışlar dolayısıyla hafta boyunca farklı yerlerde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Soykan, sürekli yağışlar nedeniyle kanal, menfez açma gibi çalışmaları tekrar tekrar yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Köprü ve menfezlerimizde zarar var. Beldibi Mahallemizi diğer 6 mahalleye bağlayan köprümüz hasar gördü. Büyükşehir, DSİ ve Karayolları gibi bütün kurumlarımız burada. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü vasıtasıyla hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yıkılan evimiz yok çok şükür, daha çok ahır ve samanlıklarda, evlere su basma şeklinde hasarlar oluştu."

Kapalı köy yolu kalmadığını bildiren Soykan, bölgedeki hasar tespit çalışmalarının 1-2 güne tamamlanacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

Akyazı'da önceki gün sağanak nedeniyle Dedeler Deresi taşmış, 7 köye ulaşımın sağlandığı Beldibi Mahallesi'ndeki köprü, selde ayaklarının zarar görmesi sonucu ulaşıma kapatılmış, sele kapılan 1 kişi de hayatını kaybetmişti.