"Seracılık Mükemmeliyet Merkezi" kurulacak - Son Dakika

Sakarya'da hayata geçirilecek "Seracılık Mükemmeliyet Merkezi" ile tarım ve teknoloji birleştirilerek tarımda yenilikçi uygulamaların kente ve bölgeye taşınması sağlanacak.

Seracılık Mükemmeliyet Merkezi için TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve SERA AŞ arasında protokol imzalandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde, bu projenin sadece sera veya üretim merkezi projesi olmadığını, bilimin ve tekniğin son sınırına kadar uygulandığı bir çalışma olduğunu söyledi.

Projenin üniversitelerin uygulama alanlarına da büyük katkı sağlayacağını ifade eden Yüce, "Dünya standartlarının üzerinde bir proje. Burası bilimin, tekniğin ve gelişen teknolojinin son sınırlarına kadar uygulandığı bir proje. Üniversite öğrencilerine uygulama alanlarında büyük katkı sağlayacak. Sadece proje olarak değil, aynı zamanda teorik olarak da uygulanabilecek bir proje. Aynı zamanda termal suyla yapıldığı için ayrı bir avantaj sağlamaktadır." diye konuştu.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) Müdürü Abdullah Ünlü de Türkiye'nin çağ atlayan bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'de geldiğimiz noktada sera fabrikalarını konuşmaya başladık. Bizler marka değerleri oluşturup satacağız. Bizim de artık dünyaya duyuracağımız çok değerli noktalar olduğunu biliyorum. Bu projenin gelişimine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise üniversitenin tarıma önem verdiğini ve Ziraat Fakültesi açtıklarını belirterek, iyi bir üretim için nitelikli insana ihtiyaç olduğunu, bunu kendimize rol bildiklerini kaydetti.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, teknik bilgilerini tarımın hizmetine sunmayı hedeflediklerini aktardı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, belediye ile birçok projede yer almaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, ellerinden gelen desteği sunacaklarını söyledi.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkan Vekili Dr. Osman Okur, merkez olarak herkesin hizmetinde olduklarını, projenin Sakarya ve ülkeye katkı sağlayacağını belirtti.

"Gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı"

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, tarım anlamında gıdanın, gıda güvenliğinin, ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını aktardı.

Bu projede birçok ilklerin bulunduğuna işaret eden Çöpoğlu, "Jeotermal enerjiyle bu proje hayata geçecek. Yenilikçi bir projeye ön ayak oluyoruz. Bu projeler bittiği zaman seracılık ile ilgili burası Türkiye'nin okulu olacak. Sadece Türkiye'ye değil, hem özel sektöre hem de dünyaya örnek olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mutabakat metni imzalandı.

Serada dekar başına 45 ton domates üretilecek

Üniversite öğrencileri, üretici, çiftçi, yatırımcı ve ihracatçıların faydalanacağı merkezde, çalışma hayatı dışında kalmış iş gücü tarımsal üretimde girişimci ve meslek yeterliliği olan nitelikli tarım işçisi olarak yetiştirilecek.

Merkez hizmete açıldıktan sonra üretim serasında dekar başına 45 ton domates elde edilmesi planlanıyor. Üst düzey teknolojinin kullanılacağı serada tüm sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca yatırım tamamlandıktan sonra merkezin seracılık üssü konumunda hizmet vermesi bekleniyor.

Üretim sırasında topraksız tarımın tercih edilmesiyle üretim harcamalarının düşürülmesi, su sarfiyatında tasarruf sağlanması, tarımsal ilaç kullanımının azalması, topraktan gelen bitki hastalıklarının önüne geçilerek verimin artması sağlanacak.