Serinlemek için girdiği gölde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Sakarya'da Sapanca Gölü'ne serinlemek için girdikten sonra kaybolan bir kişinin cesedi bulundu.

Aşağıdereköy mevkisinde, dün gece arkadaşlarıyla Sapanca Gölü'ne açılan ve serinlemek için suya girdiği belirtilen Cihan Genç'i (33) arama çalışmaları ikinci gününde sürdürüldü.

Genç'i bulabilmek için polis, jandarma Arama Kurtarma Su Altı ve AFAD ekipleri gölde arama çalışması yaptı.

Ekipler tarafından bulunan Cihan Genç'in cansız bedeni kıyıya getirildi.

Savcılık incelemesi ve ailenin teşhisi sonrası cenaze aracına konulan ceset, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Bu sırada olay yerinde bekleyen Genç'in yakınları sinir krizi geçirdi. Fenalaşan kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Aşağıdereköy mevkisinde Cihan Genç (33), Sümeyye Hüda Gümüş ve Hümeyra Gülname Yılmaz ile Vural T, tekneyle Sapanca Gölü'ne açılmış, kıyıdan uzaklaştıktan sonra serinlemek için suya atlayan Genç'in, bir süre gözden kaybolması üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Teknedeki Vural T. ile Sümeyye Hüda Gümüş ve Hümeyra Gülname Yılmaz ise teknenin bulunduğu yerde sabitlenmesinin ardından AFAD ekipleri tarafından botla karaya çıkarılmıştı.