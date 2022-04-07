Sakarya'da servis midibüsü devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da servis midibüsü devrildi: 3 yaralı

07.04.2022 19:35
Sakarya'da servis midibüsü devrildi: 3 yaralı

SAKARYA'nın Geyve ilçesi D-650 Karayolunda etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan servis midibüsü devrildi.

SAKARYA'nın Geyve ilçesi D-650 Karayolunda etkili olan  yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan servis midibüsü devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında D-650 Karayolu Bilecik istikameti Geyve ilçesinde meydana geldi. Sedat Yeke yönetimindeki 54 YV 425 plakalı işçi servisi, Karaçam Mahallesi geçisinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra orta bariyerin üzerine devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi  Kazada otobüste bulunan B.K., B.E. ve K.C. yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda kısa sürelliğine trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen otobüsün kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü.Her yağmur yağdığında aynı bölgedeki virajlı yolda sürekli kaza meydana geldiği belirtilerek önlem alınması istendi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Sakarya'da servis midibüsü devrildi: 3 yaralı
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Jandarma, Bilecik, Geyve, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sakarya'da servis midibüsü devrildi: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da servis midibüsü devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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