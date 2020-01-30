Sakarya'da servis minibüsleri çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da servis minibüsleri çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da servis minibüsleri çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde servis minibüslerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Sakarya'da servis minibüsleri çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde servis minibüslerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Akyazı ilçesi Erdoğdu Kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden gelen İ.T. idaresindeki 54 UC 155 plakalı minibüs, yola kontrolsüz çıkış yapan ve fabrika işçilerini taşıyan 54 S 2472 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçileri taşıyan minibüs devrildi. Devrilen minibüsün içinden yolcular kendi imkanlarıyla çıkarken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri devrilen minibüste yaralanan 2 kişiye yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:34 Kaynak: İHA
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